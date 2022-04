Dan toch een Belgische zege: Kopecky haalt het net als in Strade van Van Vleuten en wint de Ronde bij de dames!

Lotte Kopecky heeft de Belgische eer hooggehouden! De Ronde van Vlaanderen komt op haar palmares. Een nieuw glorie moment voor Kopecky, die het net als in Strade Bianche van Van Vleuten haalde in de sprint.

Doorheen de wedstrijd was het ook al een gelijkaardig beeld als in de Strade Bianche: Van Vleuten die vol doortrok op de helling en Kopecky die geen krimp gaf. Dat was al een goed signaal voor de Belgische kampioene. Dan was het nog kwestie om de juiste beslissingen te nemen in de finale.

Na nog maar eens een schifting bleven nog zes rensters over: Chapman, Kopecky, Niewiadoma, Reusser, Van den Broek-Blaak en Kopecky. Van den Broek-Blaak plaatste in de slotkilometers nog een aanval.

Kopecky en Van Vleuten kwamen nog aansluiten, de andere niet meer. Van den Broek-Blaak zette zich vervolgens op kop om teamgenote Kopecky in ideale positie naar de sprint te brengen. Dat loonde. Kopecky bleek ook deze keer sneller dan Van Vleuten en maakte haar droom waar: de Ronde van Vlaanderen.

Reusser, Niewiadoma en Chapman.