Positionering zal de sleutel zijn voor Greg Van Avermaet: "Ik heb redelijk veel vertrouwen in mezelf"

Greg Van Avermaet onderneemt een nieuwe poging in de Ronde. De positionering zal top moeten zijn om ver te geraken. Dat is de conclusie uit de vorige koersen.

"Ik denk dat de vorm zeker niet slecht is", verkondigde Greg Van Avermaet voor de start van de Ronde van Vlaanderen. "Ik ben elke wedstrijd een beetje aan het groeien. Ik heb wel redelijk veel vertrouwen in mezelf. Het belangrijkste is gelukt: niet ziek worden."

Ik denk dat ik het koersverloop kan kleuren

Van Avermaet deed ook nog eens het verhaal van hoe de voorbereiding was verlopen. "Het was de voorbije wedstrijden een beetje het probleem om in de juiste positie te geraken. Vooral in de E3: ik zat veel te ver op de Taaienberg en dan mag je nog de benen hebben die je wilt... In Gent-Wevelgem was dat beter. Ik ben nog niet op het niveau van sommige mannen, maar ik denk wel dat ik het koersverloop kan kleuren."

Vorig jaar sleepte Van Avermaet er een podiumplaats uit. Wat gaat het deze keer worden? "Als ik op het juiste moment iets probeer, denk ik wel dat ik ver kan geraken." En de impact van het ontbreken van Van Aert, wat gaat die zijn? "Er zal een ploeg minder zijn om te controleren, maar wij moeten vooral naar onszelf kijken."