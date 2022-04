Boonen analyseert de Ronde: "Supertalenten zoals Mathieu niet talrijk" en "Kopecky kan alle klassiekers aan"

Ook Tom Boonen zag de grote triomfen van Mathieu van der Poel en Lotte Kopecky in de Ronde van Vlaanderen. Lof komt hen beiden toe.

Tom Boonen begint in HLN met aandacht voor de winnares. "Wat een boerenjaar, nu al, voor Kopecky. Zij doorbreekt de Nederlandse hegemonie. Ze moet nu vooral blijven doen waar ze zo goed mee bezig is: timmeren aan dat prachtige palmares. Ze kan zowat alle klassiekers aan. Lotte redde in Oudenaarde het Belgische feestje, waar een uur voordien een domper op was gezet."

Waarmee Boonen doelt op het feit dat de Belgische mannen achter de feiten aanholden. Van der Poel en Pogačar, dat waren de mannen waar het om ging. Tot die laatste zijn sprint verprutste. "Pure zelfoverschatting, was het. 'Ik houd deze sprint wel netjes onder controle, dacht hij. Maar hij maakte de jammerlijke fout door té lang te wachten. Anders had hij, volgens mij, zeker gewonnen."

GEEN FOUTEN BIJ VAN DER POEL

Foutloos blijven is een kunst op zich. "Fouten maakte Mathieu niet. Net als in Dwars door Vlaanderen vorige woensdag was hij niet de allerbeste man in koers maar creëerde hij zijn eigen omstandigheden en maakte hij het toch af. Winnen houdt vaak geen al te grote geheimen in, maar deze manier is eerder zeldzaam en is enkel de grote kampioenen gegeven."

Van der Poel is een wielerheld, maar volgens Boonen in de eerste plaats een sportkampioen in zijn geheel. "Steek Mathieu achter het stuur van een racewagen, trek hem loopschoenen aan of zet hem in een roeiboot en hij krijgt het volgens mij nog voor mekaar. Ze zijn niet talrijk, de supertalenten zoals hij."