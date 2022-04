Boonen had snel gezien hoe kwaad Pogačar op zichzelf was: "Winst zou wel een statementje geweest zijn"

Tom Boonen heeft het ook al meegemaakt: kwaad zijn op zichzelf na een koers. Zoals Tadej Pogačar dat ook was na de Ronde van Vlaanderen.

In de podcast 'Wuyts & Boonen' komt Tom Boonen nog eens terug op de sprint in de Ronde van Vlaanderen en hoe Mathieu van der Poel die naar zijn hand zette. "Hij heeft de situatie ten volle benut. Als Tadej de sprint rijdt die hij wil rijden, denk ik wel dat hij de koers wint. Hij is tien meter te lang bezig geweest met Mathieu in die koppositie te willen houden en laat de mannen achter hem terugkomen."

Dat op zich was nog geen probleem, de timing wel. "Die komen net iets te vroeg aansluiten, waardoor Tadej zichzelf insluit." Pogačar reed na de finish meteen een eind door en wilde even niemand zien. "Hij was gewoon razend kwaad op zichzelf. Ik kan uit eigen ervaring spreken: dat is het ergste wat je is als je kwaad bent op uzelf na zo'n aankomst. Aan zijn boosheid zie je ook hoe goed hij nog was."

WILSKRACHT BIJ VAN DER POEL OP PATERBERG

Had Pogačar Van der Poel onderweg kunnen lossen? "Op de Paterberg heeft Mathieu afgezien, daar zat hij op 101%. Dat was puur op wilskracht dat hij nog meeging. Dat was niet op overschot." En dus was een zege van Pogačar toch niet zo veraf. Een Tourwinnaar die bij zijn debuut de Ronde wint: dat had een heel straf scenario geweest. "Dat zou wel een statementje geweest zijn."

Uiteindelijk staat de uitslag wel vast en gaat daar niets meer aan veranderen. "We kunnen er blijven over discussiëren. Het is voor de rest van zijn leven een vraagteken of hij had kunnen winnen. Hij zal zelf misschien 'ja' zeggen en we zullen ook denken van wel, maar het is niet gebeurd."