Moet Colbrelli vrezen voor einde carrière? Europese kampioen zou in zijn thuisland al niet meer mogen koersen

De carrière van Europees kampioen Colbrelli zou wel eens op zijn einde kunnen lopen, als gevolg van zijn hartfalen in Catalonië.

Hopen natuurlijk dat het zover niet komt, maar de gezondheid moet wel absoluut op de eerste plaats komen. Enkele dagen geleden geraakte bekend dat bij Colbrelli een defibrillator geplaatst wordt. Volgens L'Équipe zal de renner niet meer toegelaten worden om van start te gaan in Italiaanse wielerwedstrijden.

In Italië nemen ze geen enkel risico met topsporters met een defibrillator. De vergelijking gaat op met de Deense voetballer Eriksen, die na een hartaanval niet meer mocht voetballen in Italië en inmiddels wel weer actief is in internationaal verband en een club gevonden heeft in Engeland.

Een mogelijkheid is dat in het wielrennen de UCI Colbrelli wel toestemming verleent om buiten Italië nog te koersen. Uitgerekend in zijn thuisland zou de man die vorig jaar Parijs-Roubaix won dus niet meer aan de bak komen.