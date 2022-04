Veel lof voor VDP: "Je kan niet tegen hem zijn" en "Hoeveel Nederlander is hij dan?"

Mathieu van der Poel was dé man in de Ronde van Vlaanderen en won de race al voor de tweede keer in vier deelnames. Iedereen is dan ook vol lof en onder de indruk.

Ook José De Cauwer zag Mathieu van der Poel indruk maken in de Ronde van Vlaanderen en zo voor de vierde keer de top-4 halen. "En die kerel is nog niet zo heel lang fulltime wegwielrenner, hé. Eigenlijk is dit pas zijn eerste jaar. In de overige schnabbelde hij steeds wat bij", aldus José De Cauwer bij Sporza. Niet tegen hem "Je kán niet tegen hem zijn. Het is een Nederlander die in België woont, met een Belgische vriendin. Hoeveel Nederlander ben je dan?", kon er een lachje af. "Van der Poel is geweldig om naar te kijken. Bovendien beleefd en uitstekend opgevoed. Een zegen voor het wielrennen."