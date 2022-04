Arnaud De Lie imponeert al op zijn 20ste: "Levensbelangrijk voor zijn ploeg, beseft de Vlaamse wielergekte niet"

Arnaud De Lie imponeert als neoprof. Op zijn 20ste is hij al enorm belangrijk voor zijn ploeg. De ontbolstering van zijn talent komt net op tijd.

Zoals bekend moeten ze bij Lotto punten pakken om degradatie uit de WorldTour te voorkomen. Dan is zo'n De Lie een godsgeschenk. "Hij is een heel belangrijke renner voor Lotto-Soudal, voor de UCI-punten, en misschien nog belangrijker voor Wallonië", stelt José De Cauwer in de podcast De Tribune. " Hij won al driemaal dit seizoen. En in De Panne sprintte hij nog mee voor een top 10-plaats, nadat hij opgehouden was door een val..."

De lofzang voor De Lie gaat verder. "Het is een kerel uit één stuk, een costaud. Hij is levensbelangrijk voor zijn ploeg, omdat hij de sponsoring kan rechtvaardigen. Ik weet dat bij de Nationale Loterij de sponsoring gestemd moet worden door verschillende mensen en comités. Daar zitten zowel Walen als Vlamingen bij en De Lie is voor die Waalse zijde een geweldige troef."

MET BEIDE VOETEN OP DE GROND

Het is ook niet het type renner dat nu gaat beginnen zweven. "We moeten hem in alle rust zichzelf laten ontwikkelen. Maar hij is een nuchtere kerel. Hij staat met zijn beide voeten op de grond. Wij Vlamingen maken onze jongeren wielergek en nerveus, maar De Lie beseft die Vlaamse wielergekte niet. En mocht hij het wel beseffen, dan nog laat hij dat van zich afglijden."