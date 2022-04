Dokter laat zich uit over situatie Wout van Aert: "Dat is de vraag van één miljoen"

Wout van Aert werd geveld door het coronavirus en zag daardoor de Ronde van Vlaanderen voor hem in rook opgaan. Rest de vraag: wanneer komt hij terug in koers?

De Amstel Gold Race wordt moeilijk, Parijs-Roubaix is misschien wél haalbaar voor Wout van Aert. Maar is het ook de moeite waard?

Hoop

"Dat Wout alleen lichte symptomen heeft, is positief nieuws. Dat maakt dat er hoop is. Onze richtlijn is dat je in die situatie minimaal zeven dagen en liefst tien dagen aan de kant blijft na een besmetting", aldus Tom Teulingkx in Het Laatste Nieuws.

Teulingkx is voorzitter van SKA, de vereniging van sport- en keuringsartsen. "Neem tijd om uit te zieken, screen wat die eerste trainingsprikkels doen, bouw langzaam op en hervat pas daarna de competitie. Hoelang je aan de kant moet blijven, is de vraag van één miljoen. Dat is voor elk individu apart te bepalen."