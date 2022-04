Lotte Kopecky breekt kijkcijferrecord, Flanders Classics klopt zich op de borst: "Change"

Lotte Kopecky heeft iets losgemaakt. In het wielerpeloton, maar zeker ook in de Vlaamse huiskamers.

Kopecky wil graag een rolmodel zijn en hoopt dat haar zege in de Ronde van Vlaanderen meer meisjes aan het fietsen kan doen brengen.

Op dit moment zijn er amper drie vrouwen actief op World Tour-niveau in België en dat zijn er te weinig, beseft de leading lady van het Belgische wielrennen.

Record

Aan de kijkcijfers zal het alvast niet liggen, want Kopecky brak een record met haar overwinning in Oudenaarde.

Niet minder dan 764.268 mensen keken er gemiddeld naar de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen, op de piek zaten 829.905 aan de buis gekluisterd.

Ook Tomas van den Spiegel van Flanders Classics klopt zich op de borst. De keuze om de vrouwen na de mannen te laten aankomen in plaats van vroeg in de namiddag is daarbij zeker van waarde.

Daardoor blijven meer en meer mensen hangen voor de televisie en zien ze ook de vrouwen hun finale helemaal rijden. Het is een mooie stap, maar er moeten de komende jaren nog meer stappen gezet worden uiteraard.