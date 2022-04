Lotto-Soudal in steeds viezere papieren met oog op World Tour

In de World Tour heeft de Ronde van Vlaanderen opnieuw voor wat verschuivingen onderaan gezorgd. En dat is niet voor elke Belgische club even goed nieuws. Zeker Lotto-Soudal moet gaan opletten.

Met Lotto-Soudal gaat het momenteel niet al te denderend op de World Tour-ranking, want het team staat amper 20e. De top-18 is zeker van nog drie jaar World Tour en dus is het zaak om de komende maanden de jacht op Bike Exchange, Cofidis en co in te zetten. >700 punten De kloof met Cofidis is - door onder meer de prestaties van De Lie in de Volta Classics - wel iets kleiner geworden. Momenteel gaapt er wel nog een gat van meer dan 700 punten tussen beide teams. En dus is het nog steeds alle hens aan dek. #Classement - Bas du classement UCI au 05/04 (2020-2022) :



11. AG2R 12.838

12. Arkéa 12.655

13. DSM 12.628

14. Wanty 12.005

15. EF 11.684

16. Movistar 11.623

17. Bike Exchange 11.597

18. Cofidis 10.937

19. Israel 10.279

20. Lotto 10.213 — James Odvart (@OdvartJames) April 5, 2022