Na de Ronde nu uitkijken naar 2de editie Parijs-Roubaix in dameswielrennen: Kopecky bij de toppers in deelnemersveld

Na de zege van Kopecky in de Ronde is het nu volop uitkijken naar Parijs-Roubaix in het dameswielrennen.

Er komen uiteraard eerst nog wel andere mooie wedstrijden aan, maar de tweede Parijs-Roubaix voor dames is wel de volgende grote klassieker in het vrouwenpeloton die tot de verbeelding spreekt. Lotte Kopecky zal ook in de Hel van het Noorden de kopvrouw zijn van het sterke SD Worx. TITELVERDEDIGSTER NIET AAN DE START De armada van Trek-Segafredo om over de kasseien in Noord-Frankrijk te dokkeren zal gevormd worden rond Elisa Balsamo en Audrey Cordon-Ragot. Elizabeth Deignan, de winnares van vorig jaar, is zwanger en koerst op zaterdag 16 april niet mee. Andere kanshebbers voor de overwinning zijn onder meer Marianne Vos, Lisa Brennauer, Marta Bastianelli en Emma Norsgaard. Klik HIER om te weten te komen welke belangrijke namen al zeker aan de start verschijnen van Parijs-Roubaix voor vrouwen.