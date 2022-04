Quick-Step is op zijn hoede in Scheldeprijs: "Gaan vol voor Jakobsen, maar in Zeeland ..."



In de Scheldeprijs in Schoten wil Quick-Step - Alpha Vinyl nog eens schitteren met Fabio Jakobsen in een machtige sprint. Puur qua snelheid - en zeker met een afwezige Caleb Ewan - lijkt Fabio Jakobsen in zijn huidige vorm de rapste. En dus ook topfavoriet voor de winst in Schoten, al is ploegleider Wilfried Peeters op zijn hoede voor de weersomstandigheden. Koersverloop "Normaal gezien verwacht je een groepssprint, maar de weersomstandigheden kunnen er wel eens voor zorgen dat dat niet het geval is. In Zeeland heeft de wind altijd vrij spel", klinkt het bij Sporza. "We zetten alles op Jakobsen normaal gezien en hebben met Vernon en Morkov twee andere snelle mannen, maar veel hangt af van het koersverloop."



