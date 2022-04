VOORBESCHOUWING: dit zijn onze sterren voor de Scheldeprijs Schoten

Het is op woensdag alweer raak met een nieuwe leuke koers. Wat mogen we verwachten van de Scheldeprijs in Schoten?

Vorig jaar werd het een massasprint in Schoten en ook dit jaar zal het vlakke parcours vermoedelijk voor een festival der sprinters zorgen. In 2021 kon Jasper Philipsen zowel Bennett als Cavendisch van Quick-Step afhouden, dit jaar staan er ook weer heel wat sterren aan de start. Sprintersfestival Met onder meer Marcel Kittel (5x), Fabio Jakobsen (2x) en Caleb Ewan staan er nog veel erg snelle mannen op de erelijst. Philipsen en Jakobsen kunnen dit jaar opnieuw winnen en horen ook bij de favorieten, al lijkt Merlier de vooruitgeschoven man bij Alpecin-Fenix. Lotto-Soudal moet het nog zonder Ewan doen en kiest voor De Lie als speerpunt. Onze sterren: **** Jakobsen

*** Merlier - Groenewegen

** Bennett - De Lie - Ackermann

* Bouhanni - Dainese - Kristoff - Philipsen