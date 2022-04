Boris Johnson schuwt controverse niet: biologische mannen mogen niet meedoen aan vrouwenwedstrijden"

De afgelopen weken vielen er twee opvallende verhalen te rapen in de sport die te maken hadden met transgenders. Het begon met zwemster Lia Thomas die in de Verenigde Staten de Universitaire Kampioenschappen won als transvrouw. Vooral online was er toen controverse nadat er een foto rondging van de nummers 2, 3 en 4 die elkaar innig knuffelden alsof ze Thomas de titel niet gunden. Achteraf zeiden de dames echter dat ze vooral een foto wilden met elkaar omdat ze zo'n goede vriendinnen zijn.

Lia Thomas on the podium as a National Champion at Women's Swimming NCAAs will most likely become one of the most famous images in the history of collegiate swimming. pic.twitter.com/OXtjRt0mu4