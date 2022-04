Jakobsen eerlijk na epische Scheldeprijs: "Dan had ik ook niet gewonnen"

Hij startte als een van de topfavorieten maar Fabio Jakobsen miste samen met al zijn ploegmaten de eerste waaier en reed daarna 150 kilometer in de achtervolging.

In die eerste achtervolgende groep werd Jakobsen in de sprint nog geklopt door Arnaud De Lie, al was het maar een sprint voor plaats 14.

"Maar in die eerste waaier had ik ook niet gewonnen. Ik zou dan aan het wiel van Kristoff gezeten moeten hebben op de kasseistrook maar dat hij hier solo wint, toont aan hoe zwaar het was. Maar goed, ik ben een sprinter voor de massasprints en dat was het vandaag niet, klinkt het bij WielerFlits.

Ondanks het waaieralarm misten ze bij Quick.Step allemaal de slag. "We maakten ons toen nog niet druk. Normaal gezien komt de tweede waaier nog wel terug naar die eerste en ook nu kwamen we dicht, maar ik denk dat we nog een ploeg extra nodig hadden oom het gat de dichten", besluit Jakobsen.