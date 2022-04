Wout van Aert heeft groen licht gekregen om de training te hervatten

Dat deed Jumbo-Visma bij het bekendmaken van de selectie voor de Amstel Gold Race. Nochtans maakt Van Aert geen deel uit van de klassieker van komende zondag. In de Gold Race zullen het opnieuw Benoot en Laporte zijn die het kopmanschap dragen.

"Wout van Aert zal nog niet meedoen deze zondag. Het goede nieuws is: hij heeft groen licht gekregen om de training te hervatten", staat op de Twitterpagina van Jumbo-Visma gelezen. Het einde van de quarantaine is dus in zicht.

