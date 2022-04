Leider Mads Pedersen voor tweede keer aan het feest in Circuit de la Sarthe na bloedstollende finale

Mads Pedersen, Olav Kooij, Mark Cavendish: dat waren in Circuit de la Sarthe zowat de voornaamste kanshebbers in de derde rit. Pedersen deed zijn leiderstrui nog wat meer blinken.

Een nieuwe sprinterskans lonkte in Circuit de la Sarthe, want de derde rit van en naar Sablé-sur-Sarthe was haast volledig vlak. Dat hield de Belg Emiel Vermeulen, een semiprof van Go Sport-Roubaix Lille Métropole, niet tegen om in de ontsnapping te gaan. Hurel, Ourselin, Pichon, Ponomar en Steinhauser waren zijn metgezellen.

Het peloton hield de zaak wel de hele tijd onder controle. Met twintig minuten te gaan was het verschil nog amper vijftig seconden. Er moest nog wel volop jacht gemaakt worden om alle vluchters in te rekenen. De vijf anderen hielden het al voor bekeken, maar Steinhauser ging wel nog door met een voorgift van twintig seconden op drie kilometer van de streep.

ONFORTUINLIJKE VAUQUELIN

De finish lag een kilometer te ver voor de dappere Duitser, de sprinters zouden het toch onder elkaar uitmaken. Of toch niet? Vauquelin kwam nog met een pittige tegenaanval. De Fransman kwam slechts een meter te kort. Mads Pedersen was de enige die hem nog voorbij kon in de sprint en behaalde zijn tweede ritzege in Circuit de la Sarthe.