Mads Pedersen kent geen genade met aanvaller in nagelbijtende finish: "Ik greep hem op de streep"

Genade is er niet bij in de topsport. Zeker niet bij Mads Pedersen. Nochtans was het een aanvaller in de Sarthe die de harten veroverde.

De demarrage van Kévin Vauquelin leek de sprinters te verrassen. Zo'n aanval mag al eens beloond worden, maar Pedersen dacht er anders over. De Deen was de enige die de Fransman nog voorbij ging en deed dat vlak voor de streep. "Alex Kirsch bracht me in heel goede positie met 1,5 tot 2 kilometer te gaan. Ik volgde de wielen van Groupama-FDJ, zij hadeen een goede leadout. Dan plaatste Vauquelin een heel goede aanval. Dat betekende dat ik vroeg aan mijn sprint moest beginnen om hem nog te grijpen", kaderde Pedersen de situatie. AANKOMST LICHT OPLOPEND "Gelukkig was de aankomst lichtjes oplopend. Dat maakte het moeiljk voor een vluchter om solo voorop te blijven. Ik greep hem op de streep." Arme Vauquelin. De koers was een meter te lang. Door twee ritzeges op zak te hebben en nu al twee dagen als leider rond te rijden, laat Pedersen voorlopig weinig over voor de concurrentie in Circuit de la Sarthe.

Lees ook... Leider Mads Pedersen voor tweede keer aan het feest in Circuit de la Sarthe na bloedstollende finale