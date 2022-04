Met horten en stoten: Tim Declercq verlaat Circuit de la Sarthe nu reeds

De terugkeer van Tim Declercq in het peloton verloopt met horten en stoten. In Circuit de la Sarthe is de meesterknecht niet meer van start gegaan.

Nadat Declercq eerder dit jaar een ontsteking aan het hartzakje opliep, kwam het werkpaard van Quick-Step Alpha Vinyl vroeger dan verwacht opnieuw in actie. In Dwars door Vlaanderen tekende 'El Tractor' alweer present, om nadien ook de Ronde van Vlaanderen te rijden.

In Circuit de la Sarthe kreeg Declercq de kans om nog meer wedstrijdkilometers in de benen te krijgen, in de hoop om zo zijn niveau op te krikken richting Parijs-Roubaix. Declercq reed ritten 1 en 2 uit, maar daar blijft het bij in de Franse rittenkoers.

.@Tim_Declercq will not start today's #CircuitSarthe stage as he is feeling unwell, and will take some time to rest ahead of Paris-Roubaix.



Photo: @GettySport pic.twitter.com/kwHP40zUUb — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) April 7, 2022

"Tim Declercq zal niet meer van start gaan in de etappe van vandaag, hij voelt zich onwel", staat op de Twitterpagina van zijn ploeg te lezen. "Hij zal nu wat rust nemen in aanloop naar Parijs-Roubaix." In de Helleklassieker rekent Quick-Step dus wel op hem.