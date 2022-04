Na alweer prima werk van Evenepoel is Alaphilippe deze keer nipt verslagen door Colombiaan van Ineos

Het is een ritueel aan het worden: Evenepoel die werkt voor Alaphilippe. Een Colombiaan van Ineos versloeg de Fransman echter in een nipte sprint.

In alweer een zware etappe ging Mauri Vansevenant mee in de vroege vlucht. Geraint Thomas was een andere opvallende naam vooraan. De andere aanvallers: Cristian Rodriguez, Lafay, Fernandez, Armirail, Guerreiro, Donovan, Cepedo, Formolo, Oscar Rodriguez, Grmay, Iturria en Großschartner. Minder goed nieuws vanuit Belgisch oogpunt: de opgave van Quinten Hermans.

Vansevenant kon het tempo ook niet aan toen de kopgroep volledig uiteen spatte. De West-Vlaming kon wel nog een keertje terugkeren, maar het was slechts uitstel van executie. Vooral Lafay maakte er een afvallingskoers van. De Fransman van Cofidis liet al zijn medevluchters achter en kwam boven op de laatste klim met een voorsprong van driekwart minuut.

EVENEPOEL HAALT LAATSTE VLUCHTER TERUG

Die bonus dikte nog wat aan. Het zag er dus goed uit voor Lafay, tot ze in de laatste tien kilometer achter hem nog volle bak begonnen te achtervolgen. Onder meer UAE en Bahrein zetten zich hiervoor in en Evenepoel reed het laatste gat dicht. Alaphilippe zat ditmaal in de sprint niet in zijn wiel. Daniel Felipe Martínez zag zijn kans om een kloofje te slaan. Alaphilippe kwam hierna nog sterk opzetten, maar Martínez hield hem nipt af in de sprint.