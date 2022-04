Tadej Pogačar heeft zich geëxcuseerd bij Dylan van Baarle

Tadej Pogačar heeft vrede met de uitslag in de Ronde. Hij heeft zich bij Dylan Van Baarle geëxcuseerd voor zijn reactie na de wedstrijd.

Pogačar maakte misbaar toen hij na een sprint pas als vierde over de meet kwam in Oudenaarde. De tweevoudig Tourwinnaar zei vooral gefrustreerd te zijn met zichzelf, maar op beelden werd duidelijk dat hij toch even misnoegd was ten opzichte van Dylan Van Baarle.

De tweede uit de Ronde van Vlaanderen vertelde in Live Slpw Ride Fast, de podcast van ex-renner Laurens ten Dam en Stefan Bolt, dat hij inmiddels verontschuldigingen heeft ontvangen van Pogačar. "De dag nadien heeft hij mijn een berichtje gestuurd. Hij had mijn nummer niet, maar stuurde via Instagram."

ALLES BIJGELEGD

Ook de inhoud van diens boodschap wilde Van Baarle wel onthullen. "'Sorry, ik was gefrustreerd en gun jou het podium', schreef hij. Dat was heel tof." Bij deze is het dus helemaal bijgelegd.