Tim Merlier zorgde voor érg opvallend beeld na de koers: "Wilde niemand in gevaar brengen"

Tim Merlier kwam leeggereden over de streep als een van de laatste renners van de kopgroep en vertrok even later over de streep in omgekeerde richting.

I’d like to comment on what happened today after the race in Schoten. When I crossed the finish line to ride back to the team parking, I sincerely thought that all the riders had arrived, as I wasn’t stopped and there was only one group behind us in the race.