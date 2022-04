🎥 Dit was even het hart vasthouden: Australiër van BikeExchange-Jayco tuimelde over de vangrail

Helaas is het in de koers al eens hart vasthouden, zeker als een renner over de vangrail gaat. Een Australiër van BikeExchange overkwam dit in het Baskenland.

Het waren akelige beelden met nog zo'n 68 kilometer te gaan in de vijfde etappe van de Ronde van het Baskenland. Lucas Hamilton was meegegaan in een vlucht met klimmers. Er bleven nog zo'n vier renners vooraan over, maar Hamilton viel letterlijk weg.

De Aussie schatte een bocht niet helemaal goed in en stevende recht op een vangrail af. Hij remde nog wel, maar er kon niet meer voldoende bijsturen: er zat niets anders op dan over de vangrail te tuimelen. Het is in zo'n geval altijd bang afwachten of het wel goedkomt met de renner in kwestie.

Gelukkig is het antwoord deze keer: ja. Hamilton kwam vlak achter de vangrail neer in het groen, dat wellicht zijn val brak. Zo ontsnapte hij eraan om in een diepe ravijn te belanden. Stafleden van BikeExchange-Jayco hielpen hem om weer over de vangrail te klauteren, al kwam het wel tot een opgave van Hamilton.