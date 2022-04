Adrie raadt zoon aan elke kans te grijpen: "Mathieu zou liefst Roubaix winnen, als renner kan je niet te selectief zijn"

Wachten op Roubaix hoeft Mathieu niet te doen, vindt Adrie. 'Elke kans grijpen', is het advies van Van der Poel senior voor zijn zoon.

Dat wil zeggen: zondag indien mogelijk nog een keertje toeslaan in de Amstel. "Hij moet ervan profiteren nu het zo goed gaat. Ik heb hem gezegd dat hij moet pakken wat hij kan", aldus Adrie van der Poel in Het Laatste Nieuws. "De Amstel Gold Race is gewoon een heel mooie wedstrijd. Die wil je graag winnen. Ik vind het tijd om er ook een Monument van te maken."

De booschap van Adrie is dat je de kansen niet op bestelling krijgt. "Als Mathieu kon kiezen, zou hij liefst van al Parijs-Roubaix winnen, die hij heeft hiij nog niet op zijn palmares, maar als renner kan je vandaag niet te selectief zijn. Wout van Aert heeft ook zomaar de Ronde moeten missen."

HEEL GOEDE VOORBEREIDING

Het kamp-Van der Poel kan alvast heel tevreden zijn hoe het allemaal is uitgedraaid dit voorjaar. "Zijn seizoen is slecht begonnen, maar uiteindelijk heeft hij een heel goeie voorbereiding gehad. De eerste twee weken waren niet fijn, maar dan begon het te kantelen."

Adrie van der Poel liet al optekenen dat de deelname van Mathieu in La Primavera cruciaal was. "In Milaan-Sanremo kon hij veel kilometers doen op een economische manier. Hij kon er wennen aan rijden in het peloton, hij kon er een pittige finale rijden. Daarna was hij vertrokken."