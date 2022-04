Eddy Planckaert verrast: "Zie liever wat Philipsen doet dan wat van Aert doet in een sprint"

Eddy Planckaert is een man die niet verlegen is om een straffe uitspraak. Het was ook deze vrijdag niet anders.

Eddy Planckaert had nog wel een en ander te vertellen, ook al komt hij steeds minder in de schijnwerpers en woont hij momenteel in Frankrijk.

Zo wilde hij het ook hebben over sprinters. "Vroeger had 90% van het peloton schrik van mij in de sprint, omdat ik berekende risico's nam", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Philipsen versus van Aert

En Planckaert trekt de lijn graag door richting 2022: "Jasper Philipsen, dat is ook geen propere, hé. Hij durft iets. Philipsen zou mijn vriend niet geweest zijn in de sprint."

"Remmen doet Philipsen niet. Als dat nu zo uit komt, twee renners die niet remmen, dat is toch het mooiste van de sprint? Ik zie dat veel liever dan Wout Van Aert die mooi rechtdoor sprint. Ook als er iemand over Van Aert komt, dan nog doet hij de deur niet dicht. Maar waarom niet?"