Hommeles: team van Teuns & co ontslaat renner vanwege 'contractbreuk', maar die wil dat aanvechten

Bahrain - Victorious heeft het contract van de Colombiaanse klimmer Alejandro Osorio ontbonden. Die was dit jaar overgekomen van Caja Rural.

📰 Official Statement



Bahrain Victorious Part Ways with Alejandro Osorio



Bahrain Victorious have terminated their agreement with Alejandro Osorio following multiple contract breaches.



The team wishes Alejandro the best for his future.