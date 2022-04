Viervoudig winnaar Gilbert rijdt zondag laatste keer 'zijn' Amstel: "Verwachtingen hoger dan voorbije weken"

Nog één keer keert viervoudig winnaar Philippe Gilbert terug naar 'zijn' Amstel. Verwachtingen? Ja, Phil heeft er toch wel wat.

Philippe Gilbert erkende de afgelopen weken dat de vorm niet super was. Op zijn online persbabbel in aanloop naar de Amstel Gold Race was er toch sprake van een positiever gemoed bij de ancien. "Ik ben niet in topvorm, maar ik ben beter dan de voorbije weken. Met het vertrouwen gaat het nu veel beter en de verwachtingen liggen hoger dan de voorbije weken."

VERTROUWENSBOOST NA VOLTA LIMBURG CLASSIC

Vanwaar dan ineens dat optimisme? "De Volta Limburg Classic van vorige zaterdag heeft mij vertrouwen gegeven. Ik kon aanvallen en ik kon ook enkele aanvallen beantwoorden." Gilbert kwam als tiende over de meet in de Nederlandse eendagskoers. "Ik voel dat ik verbeterd ben."

De vraag is dan wat de verwachtingen juist kunnen zijn voor zijn laatste Amstel Gold Race. "Het is momenteel nog iets te vroeg om over de ambities te spreken. Er zijn vraagtekens, maar ik voel dat de vorm op komst is. Ik hoop echt dat ik de finale kan rijden met de beste renners. Ik zal tevreden zijn als ik een rol heb kunnen spelen, als ik iets heb kunnen doen voor mezelf en de ploeg." Gilbert won de Amstel in 2010, 2011, 2014 en 2017.