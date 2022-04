Evenepoel levert een fantastische strijd maar moet eindzege nog prijsgeven aan belangrijkste concurrent

De leiderstrui verdedigen en de eindzege pakken: voor die zware opdracht stond Remco Evenepoel in de Ronde van het Baskenland. Dat lukte echter niet.

Met veertig kilometer te gaan was het al eens klauteren op de Arrate, waar tevens de aankomst lag. Evenepoel zat daar al geïsoleerd. Een paar keer moest hij een gaatje laten op een groepje met andere favorieten. De eerste keer kon Evenepoel het nog op eigen tempo dichtrijden. Bij de tweede keer keek Evenepoel toch tegen een achterstand van twintig seconden aan en die werd nog groter.

Voor de eindzege was vooral Martínez een belangrijke concurrent. Die was wel mee met de beste klassementsmannen, tot een valpartij van Mas en Oliveira ook renners als Martínez en Soler weer terugsloeg in de koers. Zo belandden zij weer in de groep Evenepoel en zag het er weer beter uit voor de Belg van Quick-Step.

EVENEPOEL WINT TUSSENSPRINT

Ondertussen raapten Bilbao, Vingegaard, Jon Izagirre en Vlasov de laatste vroege vluchter Formolo op. Evenepoel kon nu wel weer volle bak tempo rijden en reed met zijn groep weer naar de kopgroep toe. Bij een tussensprint voor bonificatieseconden op negen kilometer van de finish kwam Evenepoel door voor Martínez. Drie seconden was het verschil dus in het klassement tussen beiden bij aanvang van de slotklim.

Formolo nam enige voorgift en probeerde het nog een keertje solo. Dat mocht ook, want de anderen keken naar elkaar. Op vijf kilometer van de meet werd het dan toch te zwaar voor Evenepoel. Geweldig gevochten, maar toch verloren. Formolo werd bergop dan toch nog voorbij geknald. Vlasov, Martínez, Vingegaard en Soler en Izagirre kwamen als leiders boven.

INEOS LEVERT EINDWINNAAR

Het was dan nog twee weken tot op de streep. Izagirre zette de sprint naar zijn hand, nadat hij op de slotklim nochtans ten val was gekomen, en won voor Vlasov. Martínez kroont zich tot winnaar van de Ronde van het Baskenland.