Michael Boogerd heeft het moeilijk met één aspect bij Jumbo-Visma: "Ik kijk meer naar Van der Poel"

Vlak voor de Amstel Gold Race laat Michael Boogerd nog eens van zich horen. Jumbo-Visma steelt zijn hart niet meteen, ondanks het succes van de ploeg.

En ondanks dat het de opvolger is van het vroegere Rabobank, waarbij Boogerd zo'n mooie momenten beleefde, zoals het winnen van de Amstel Gold Race in 1999. In een gesprek met De Limburger heeft Boogerd het onder andere over zijn dopingverleden en de paniekaanvallen die hij vroeger had. En ook over Jumbo-Visma.

Boogerd betreurt het dat er geen Nederlandse renner in de ploeg is die ver kan geraken in de klassiekers. "Het Nederlandse aspect ontbreekt en dat spreekt me niet aan. Ik kijk meer naar Mathieu van der Poel dan naar Jumbo-Visma."

DUMOULIN NIET OP NIVEAU

Ook krijgen ze bij Jumbo Dumoulin niet meer op niveau, oordeelt Boogerd. De ex-renner verwijst naar vorig jaar. "Dan had hij darmproblemen, dan was het weer zus of zo. Pas een paar maanden later kwam het hoge woord eruit en bleek dat hij maanden aan het kwakkelen was met zijn mentale gesteldheid. Ik vind Dumoulin een schitterende renner, maar het is jammer dat hij niet meer zijn niveau haalt van vier, vijf jaar geleden."