VOORBESCHOUWING: Mathieu van der Poel na zeges in Vlaanderen ook in Nederlandse klassieker topfavoriet

Mathieu van der Poel is na zijn zeges in Vlaanderen ook topfavoriet voor de Amstel Gold Race. Maakt hij het opnieuw waar, dan zet hij deze koers voor de tweede maal op zijn palmares.

Eerst toch even een woordje over het parcours. De intentie van de organisatie om de koers vroeger te laten openbreken, zet zich voort. Daarom moeten de renners op zo'n zestig kilometer van de aankomst via smalle wegen de afdaling van Koning van Spanje doen, waarna de Gulperberg vanuit Gulpen beklommen moet worden. Vervolgens gaat het alweer langs smalle wegen naar de voet van de Kruisberg.

Met de drie grote lussen door Zuid-Limburg is veel concentratie vereist om het parcours goed in je gedachten op te slaan. Er moet nog wel altijd driemaal de top van de Cauberg bereikt worden. De twee laatste heuvels in de Amstel Gold Race zijn de Geulhemmer-en Bemelenberg.

© photonews

Op naar de favorieten dan, met in de eerste plaats Mathieu van der Poel. In 2019 kwam hij op bijna miraculeuze wijze nog terug via een langgerekte sprint. Tegenwoordig rijdt VDP toch iets verstandiger rond. De vorm is zeker goed genoeg: dat bewijzen zijn overwinningen in Dwars door Vlaanderen en de Ronde! Gaat Van der Poel voor een derde opeenvolgende zege in de Lage Landen?

© photonews

De uitdagers dan: in de eerste plaats denken we aan Tom Pidcock en Christophe Laporte. Pidcock was vorig jaar tweede in de Amstel en dreef Van Aert tot het uiterste. Als Laporte in de Ronde niet zo veel energie verspeeld had na een valpartij, had er wellicht voor hem meer ingezeten.

Daarnaast zijn er nog wel een aantal outsiders, met bijvoorbeeld Michael Matthews die eerder al op het podium stond in de Amstel. Als hij op de klimmetjes niet te veel achterstand oploopt, zou Matej Mohorič nog wel eens goed kunnen finishen. Al hopen we dat bij Bahrein Dylan Teuns de renner wordt die op het juiste moment naar voren kan komen.

ONZE STERREN VOOR DE AMSTEL GOLD RACE:

**** Mathieu van der Poel

*** Tom Pidcock

** Christophe Laporte - Michael Matthews - Matej Mohorič

* Tiesj Benoot - Benoït Cosnefroy - Marc Hirschi - Jakob Fuglsang - Dylan Teuns