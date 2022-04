Milan Vader blijft na zware crash in ziekenhuis van Bilbao voor revalidatie

Het waren enkele heel onzekere momenten voor de wielerwereld, Milan Vader en zijn directe omgeving. De Nederlander kwam zwaar ten val in het Baskenland en viel in de ravijn.

De vader van de renner liet weten dat er stents in zijn hartslagader werden gestoken en zijn zoon ruggenwervels, een sleutelbeen en een schouderblad gebroken had.

De ploegleiding van Jumbo-Visma kwam zaterdagavond met het nieuws dat Vader voorlopig nog in het ziekenhuis van Bilbao blijft om verder te herstellen en dus nog niet zal terugkeren naar Nederland.

A short update from the Basque Country: Milan will remain in the University Medical Hospital in Bilbao for the next days for observation and further recovery. If there is news, we will come back to you again. pic.twitter.com/a37iLuZGFx