Pidcock is jaar later nog steeds niet overtuigd dat hij sprint tegen Van Aert verloor: "Ik ben deze week ziek geweest"

Tom Pidcock is zowat de uitdager van Van der Poel in de Amstel, nadat hij vorig jaar tegen Van Aert spurtte voor de overwinning.

Van Aert haalde het toen nipt, al was daar nog wel heel wat over te doen. "Of ik een jaar later overtuigd ben dat ik vorig jaar die millimetersprint tegen Wout niet won? Neen", bekende Pidcock aan de start van de Amstel Gold Race bij VTM. "Het heeft nog dikwijls in mijn hoofd gespeeld."

VERKOUDHEID

Dit jaar winnen dan maar, al wordt dat nog niet zo evident. "Ik ben een beetje ziek geweest deze week. Het is bijna onmogelijk om momenteel gezond te blijven. Het was gewoon een verkoudheid. Ik heb me rustig gehouden. Ik denk wel dat ik oké zal zijn, het is gewoon niet ideaal."

Aan de groeicurve van zijn vorm kan Pidcock zich wel optrekken. "De vorm gaat zeker in stijgende lijn. Ik was tevreden met mijn prestatie in de Ronde van Vlaanderen. De manier waarop ik daar over de kasseien reed, geeft me veel vertrouwen voor volgend jaar." Maar eerst nog de Amstel Gold Race van dit jaar. "Ik ben tenminste gezond genoeg om aan de start te komen."