José De Cauwer bespreekt de prestaties van Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel

Van der Poel en Evenepoel waren dé twee mannen om het voorbije weekend naar uit te kijken. José De Cauwer bespreekt hun prestaties.

Beiden werden ze vierde in hun respectievelijke wedstrijden. Van der Poel in de Amstel Gold Race, terwijl de Nederlander toch gestart was als topfavoriet. De Cauwer vond hem niet de meest frisse in de finale. "Al wint hij dan toch nog de sprint en zet hij een paar keer ferm aan. Maar ja, we hebben niet de flitsende Van der Poel gezien", analyseert De Cauwer bij Sporza.

© photonews

Evenepoel was dan weer de hele week in het Baskenland actief. "We hebben Remco geweldige dingen zien doen in de afdalingen van het Baskenland." Evenepoel viel in het klassement net naast het podium. "Willen wij meer? En wil hij meer? Door het feit dat men de lat zo hoog heeft gelegd in het verleden is alles onder de eerste plaats te weinig. Dat is jammer. We mogen heel tevreden zijn met die vierde plek voor Evenepoel."

Als het lastig wordt, mag Evenepoel ook wel wat energie sparen, oordeelt De Cauwer. "Als je de slotrit ziet vraag je je wel af waarom hij in de tussensprint nog voor die ene seconde gaat. Waarom moet je je zo vol geven? Dat zal Remco zijn zeker?"