Thomas De Gendt verrast met pintje in De Mol: "Wij zijn dat gewoon, zo snel drinken"

In 'De Mol' moesten zeven kandidaten op Gran Canaria een fietsproef afleggen tegen Thomas De Gendt.

De renner van Lotto Soudal moest de achtervolging vanop een achterstand van tien kilometer inzetten. Hij werd ook drie keer opgehouden, goed voor 3 extra minuten tijdverlies.

De Gendt haalde koploper Yens niet in, hij strandde op 52 seconden ondanks een fantastische inspanning van de renner. “Het was lastig. Ik zit met de bibber van het melkzuur. Proficiat, Yens, proficiat. Of ik eentje mee ga drinken? Natuurlijk”, klonk het.

Het Spaanse pintje ging er bij De Gendt vlotter in dan bij alle deelnemers van ‘De Mol’. “Wij zijn dat gewoon hé als renners, zo snel drinken”, klonk het nog.