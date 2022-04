Het gevaar van schijfremmen hoe ze nu gebruikt worden: "Dat had 35 hechtingen aan mijn oor kunnen vermijden"

Schijfremmen hebben volop hun intrede gedaan in het peloton. Dat heeft een renner echter 35 hechtingen aan het oor gekost.

De man in kwestie is sprinter Hugo Hofstetter van Arkéa-Samsic. De Fransman is niet tegen schijfremmen in het profwielrennen, maar vindt wel dat er een soort bescherming moet komen. En dat iedereen zich daar aan moet houden.

Hofstetter vraagt zich op Twitter af: "Wanneer worden deze schijfremmen verplicht afgedekt? Dat had 35 hechtingen aan mijn oor kunnen vermijden." Hofstetter werd dus zwaar toegetakeld toen hij in contact kwam met de schijfremmen van een fiets van een collega.

À quand des caches pour les disques @UCI_cycling Ça m’aurait évité 35 points de suture à l’oreille ? pic.twitter.com/A58nJYEb02 — Hugo Hofstetter (@hugohofstetter) April 10, 2022

Dat gebeurde vrijdag bij een valpartij tijdens Circuit de la Sarthe. Een moment van pech tijdens een voorlopig sterk voorjaar van Hofstetter, die al zes keer top drie reed.