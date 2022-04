Patrick Lefevere is duidelijk over Giro: "Hij zal de sprints rijden" en "Dat vergeten ze niet"

Er moeten bij QuickStep-Alpha Vinyl nog veel knopen doorgehakt worden voor de Giro, maar over één iets is er al duidelijkheid.

In mei staat de Giro op de agenda. QuickStep-Alpha Vinyl is er nog niet aan uit wie er allemaal ingezet zal worden om zo goed mogelijk voor de dag te komen.

"Masnada stond op de lijst, maar zijn we nu al kwijt. Mark Cavendish zal de sprints rijden. En dan zien we wel wat we kunnen doen", zegt Patrick Lefevere aan de VRT.

"Mattia Cattaneo was vorig jaar 11e in de Tour, dus dan kan je ook top 10 rijden in de Giro. Maar niemand weet nog wie 10e was in de Giro. Als je 3 ritten wint, vergeten ze het niet."