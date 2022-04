Tony Martin mag geveilde olympische medaille houden

De Duitse ex-renner Tony Martin veilde zijn olympische medaille van 2012 ten voordele van Oekraïne.

De veiling van de zilveren medaille leverde 35.000 euro op voor een organisatie die hulp biedt aan kinderen in nood in Oekraïne.

Het Duitse bedrijf Fitline telde 35.000 euro neer voor de medaille, maar gaf die meteen terug aan Martin.

"We hebben het grootste respect voor Tony's inzet voor de kinderen in Oekraïne", zegt manager Torsten Weber van Fitline aan Bild. "Voor ons was het vanzelfsprekend dat we de medaille zouden teruggeven, want die hoort bij hem thuis."