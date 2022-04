VOORBESCHOUWING: Evenepoel de blikvanger maar toch vooral op naar duel Alaphilippe-Pidcock in Brabantse Pijl?

Zowel Evenepoel als Alaphilippe tekenen present: een geschenk voor de Brabantse Pijl. Pidcock zal natuurlijk zijn zege van vorig jaar succesvol willen verdedigen.

Met het duo Evenepoel - Alaphilippe aan de start laait de hoop bij Quick-Step ongetwijfeld om om nu wel eens te scoren in de Brabantse Pijl. Evenepoel die werkt om Alaphilippe in stelling te brengen: in de Ronde van het Baskenland werkte dat heel goed. Het is de vraag of dat ook kan in een eendagskoers. Alaphilippe weet hoe hij deze koers moet winnen: hij deed het in 2020. Evenepoel zal ook wel veel aandacht naar zich toe trekken.

© photonews

Dat duo komt tegenover titelverdediger Tom Pidcock te staan. Een top drie in Dwars door Vlaanderen, afstoppend voor ploegmaat Kwiatkowski in de goede vlucht in de Amstel Gold Race: de Brit van Ineos liet zich wel gelden in de voorbije wedstrijden. Het is nog eens tijd om zelf die grote vis aan de haak te slaan. Met Van Aert hoeft hij dit jaar alvast geen rekening te houden.

Bij Ineos zouden ze uiteraard ook tevreden zijn moest Kwiatkowski een bisnummertje opvoeren. Of zou dat wat te veel van het goede zijn? Laat er dan maar eerherstel zijn voor Cosnefroy, die even dacht dat hij de Amstel gewonnen had. De Fransman was de voorbije jaren telkens goed in de Brabantse Pijl: derde in 2020, achtste in 2021. Een overwinning woensdag zou die nare ervaring uit de Amstel kunnen goedmaken.

© photonews

De koers van woensdag is ook een nieuwe kans voor Dylan Teuns om eens echt een topresultaat uit de brand te slepen. De vorm is er, maar op de beslissende momenten was het de voorbije koersen net niet. Xandro Meurisse is een andere Belg waar wel wat van verwacht kan worden. Ook hem geven we een plekje bij de outsiders.

ONZE STERREN VOOR DE BRABANTSE PIJL:

**** Julian Alaphilippe - Tom Pidcock

*** Benoît Cosnefroy

** Remco Evenepoel - Michal Kwiatkowski - Dylan Teuns

* Marc Hirschi - Michael Matthews - Jan Tratnik - Xandro Meurisse