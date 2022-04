Eindelijk na alle ereplaatsen: Nederlandse bewijst topvorm met straffe zege in Brabantse Pijl

De Brabantse Pijl voor vrouwen leverde ook anno 2022 een interessant schouwspel op, met een prachtig einde ook.

Vorig jaar won Ruth Winder nog in Vlaams-Brabant, voor Demi Vollering. Die was dit jaar onder meer in de Omloop Het Nieuwsblad en afgelopen weekend de Amstel Gold Race ook tweede geworden.

Solozege

In de Brabantse Pijl wilde ze komaf maken met die tweede plaatsen. Ze trok met Rooijakkers op pad en loste haar een dikke tien kilometer voor het einde.

Niemand kwam nog bij haar in de buurt, waardoor het een knappe solozege werd voor de Nederlandse renster van SD Worx. Niewiadoma en Lippert vervolledigden het podium.