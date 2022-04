Evenepoel nu ook in het eendagswerk en gelooft in sterk Quick-Step: "Ploeg met veel 'moral' uit Baskenland gekomen"

Evenepoel is vanaf vandaag ook actief in het eendagswerk, nadat hij met Quick-Step in het Baskenland het al heel aardig deed. Wat geeft dat in de Brabantse Pijl?

"Ik denk wel dat ik al goede eendagskoersen heb gereden", is Evenepoel zeker van zijn stuk. "Ik heb er zelfs al gewonnen. Het is niet dat ik niet weet hoe het moet. Het is mijn eerste eendagskoers van het jaar, maar het belangrijkste zijn de benen en de positionering. Momenteel lukt dat allemaal heel goed."

Een mooie kans voor Quick-Step dus. "Het is sowieso een heel belangrijke wedstrijd. We hebben hier als ploeg al vaak een mooi resultaat behaald. We hebben de wereldkampioen die hier al gewonnen heeft. Ik heb in deze regio ook al gewonnen. Er zijn een paar heel goede ploegen. Vooral bij Ineos komt het gevaar langs alle kanten. Het is een lange finale. Voor mij: hoe langer, hoe beter. Hoe een meer open koers, hoe beter."

NIET VEEL SPAREN

Evenepoel heeft alvast al een goed beeld van wat de Brabantse Pijl te bieden heeft. "Vanaf een goeie 70 kilometer van de meet, zal er niet meer gespaard moeten worden. Er zijn weinig herstelmomenten, het is draaien en keren."

Het is niet zo onlogisch dat hij deze koers goed kent. "Het is een heel mooie streek. Het is niet ver van thuis. Het is voor mij moeilijk om hier te geraken, want ik moet door het Zoniënwoud rijden. Dat is altijd iets minder, maar als ik hier ben, is het leuk rijden. Het is leuk om op een andere manier naar de koers te gaan."

RENNERS UIT BASKENLAND NU IN VLAANDEREN

Met in principe ook een sterker Quick-Step dan in de vorige klassiekers. "Bijna iedereen uit de ploeg heeft de Ronde van het Baskenland gereden. De ploeg is met veel 'moral' uit die week gekomen. Dat is heel belangrijk voor de komende twee maanden."