Yves Lampaert start met een totaal nieuwe uitdaging buiten het wielrennen

Wielrenner Yves Lampaert opent begin juni samen met twee vrienden een eigen padelclub in Hulste.

Naast het wielrennen slaat Yves Lampaert zelf graag een balletje, maar in de buurt zijn er veel te weinig padelclubs.

Daarom zorgde Lampaert samen met twee vrienden voor de oplossing: zelf een club oprichten. “Toen de stad een oproep lanceerde voor uitbaters van een club in Hulste, ontstond het idee om er zelf eentje te beginnen. En zo ging de bal aan het rollen”, klinkt het in het Nieuwsblad.

“Tijdens het seizoen speel ik niet zo vaak padel, uit vrees voor blessures. Maar ‘off-season’ zal je me wel regelmatig op de velden vinden, zeker nu er een club dichtbij huis is. Het is een sport met veel sociaal contact, aangezien je met vier speelt. Er is een zekere techniek vereist, maar niet te veel. Net dat vind ik leuk.”