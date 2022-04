Analisten over Philippe Gilbert: "Is dat niet weer een beetje typisch België" en "Zeker op niveau Boonen"

Voor Philippe Gilbert zit de carrière er bijna op. En of het een mooie carrière is geweest, met onder meer het WK, winst in vier van de vijf monumenten en ritten in de drie grote rondes. Toch is er ook een zweem van kritiek dit jaar ...

"Af en toe wordt er negatief gesproken over Philippe Gilbert, omdat hij zijn niveau niet meer haalt. Dat valt niet te ontkennen", aldus Victor Campenaerts in Extra Time Koers. "Maar hij is zeker nog gemotiveerd, binnen de ploeg zie je dat ook. Hij is niet uitgeblust, haalt de sfeer zeker niet naar beneden en blijft er strijdlustig tegenaan gaan." Chapeau Philippe "Met zo'n palmares is het jammer dat er soms negatieve uitspraken zijn over nu, want hij is nog steeds een leidersfiguur en dan zeg ik chapeau Philippe", aldus Axel Merckx. "Ik zet hem zeker op het niveau van Tom Boonen", pikte ook Jan Bakelants mee. "Het is jammer en een beetje Belgisch dat er nu vooral over het laatste jaar wordt gesproken? Het gaat nu meer daarover dan over zijn hele carrière. Dat zou in Spanje of Italië toch anders zijn, denk ik."