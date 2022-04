De Cauwer kritisch: "Nog maar eens een deel van de progressie die Evenepoel moet maken"

Remco Evenepoel reed een prima race in de Brabantse Pijl, maar woekerde ook wat met zijn krachten en reed op de Hertstraat niet in het gootje. "Weeral een les."

Dat Evenepoel in de Hertstraat niet in het gootje reed? Dat waren ferme tikken op de carrosserie, die hij in het slot van de race misschien te kort kwam.

"Het is nog maar eens een deel van de progressie die hij moet maken", aldus José De Cauwer in zijn analyse bij Sporza.

Gebrek aan steun?

"Misschien een beetje gebrek aan steun of aan durf om er als eerste aan te beginnen of hij durft misschien gewoon niet in het gootje rijden."

"Op die manier verlies je enorme wattages, al is het vanuit onze cabine natuurlijk altijd makkelijk gesproken."