Remco Evenepoel heeft vandaag maar één groot doel voor ogen

Remco Evenepoel was duidelijk ontgoocheld na de Brabantse Pijl en ging op zoek naar redenen voor die mindere beurt.

Het was duidelijk dat Remco Evenepoel meer verwacht had van de Brabantse Pijl, maar nu richt hij de ogen meteen op de volgende twee afspraken: de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

“'Ik ben blij dat ik een week heb om te herstellen. Ik denk dat ik nog niet volledig gerecupereerd was van de Ronde van het Baskenland”, zegt Evenepoel bij HLN.

En dus heeft hij voor vandaag dan ook maar één doel voor gen. “Op de klimmetjes voelde ik dat er nog melkzuur in mijn benen zat. Ik ga donderdag mijn fiets aan de kant laten en wil zo lang mogelijk slapen.”

De klassiekers waren in deze eerste kennismaking duidelijk niet hetgeen hij verwacht is. Ook de weersomstandigheden hadden daar een belangrijk aandeel in.