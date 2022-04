Tarteletto-Isorex derde in superkorte ploegentijdrit Belgrade Banjaluka, Poolse ploeg is het snelst

Met Belgrade Banjaluka is een 2.1-rittenkoers begonnen. Het Belgische Tarteletto-Isorex deed het in de ploegentijdrit heel aardig.

Een hele korte ploegentijdrit van slechts vier kilometer in Belgrado was de eerste test voor de deelnemende ploegen. Tarteletto-Isorex, de enige Belgische ploeg aan de start, deed het best goed en knalde naar een derde tijd. Het verscheen aan de start met Jeroen Eyskens, Lennert Teugels, Marius Wold, Gianni Marchand, Andreas Goeman, Thibau Verhofstadt en Jacob Relaes.

De eerste zes renners van Tarteletto kwamen allemaal samen over de meet. Relaes bereikte elf seconden later de aankomst. De overwinning ging naar HRE Mazowsze Serce Polski, dat vijf seconden minder nodig had om de tijdrit af te leggen.

BANASZEK LEIDER

De eerste leider in de Belgrade Banjaluka is de Pool Alan Banaszek. Andreas Goeman is na de ploegentijdrit de eerste Belg in het klassement op een tiende plaats.