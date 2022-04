Een Fransman van Jumbo Visma en Parijs-Roubaix: "Vaak een heel tactisch steekspel"

Christophe Laporte heeft zich zijn transfer naar Jumbo Visma nog niet beklaagd. Parijs-Roubaix kan een nieuw hoogtepunt worden.

Het verhaal van Christophe Laporte bij Jumbo Visma is tot nu toe een groot succes gebleken. Voor een Fransman heeft zelfs een legendarische koers als Parijs-Roubaix nog wat meer.

Zijn ploeg Jumbo Visma start zonder kopman, maar wel met verschillende grote kanshebbers op de zege in de rangen. Ook Laporte is een kandidaat-winnaar.

“Roubaix is vaak een heel tactisch steekspel”, zegt de Fransman in Het Nieuwsblad. “Daarom is het goed om meerdere ijzers in het vuur te hebben en liefst ook iemand in de vroege vlucht te laten meeglijden. Hoe Wout zondag voor de dag komt, moeten we afwachten, maar ik heb een gevoel dat hij goed zal zijn. Anderzijds beschikken we hoe dan ook over een sterke ploeg waar we veel kanten mee uit kunnen.”