Greg Van Avermaet maakt drastisch besluit na Parijs-Roubaix: "Dat hele verhaal loslaten"

Greg Van Avermaet heeft zijn plan voor Parijs-Roubaix nog niet klaar, maar wat hij erachter zal doen weet hij wel.

Van Avermaet was vorige week wat ziekjes en reed niet de Amstel Gold Race die hij van zichzelf verwacht had. Parijs-Roubaix wordt zijn laatste koers van het voorjaar.

“Na zondag is het de riem eraf en maskers af. Eigenlijk is het niet meer normaal zoals wij de voorbije twee jaar hebben geleefd”, vertelt Van Avermaet aan Gazet van Antwerpen.

“Dat is op het ziekelijke af. Als mijn kinderen een kuchje hadden in de periode van de klassiekers, droeg ik een masker om hen op te pakken. Ik kreeg schrik van alles. Ik heb besloten om na Roubaix dat hele verhaal van corona los te laten.”

De stress is voor Van Avermaet ook minder, nu hij geen favoriet meer is voor dit soort koersen. “De verwachtingen zijn minder hoog, ik ben ook iets rapper content. Maar het plezier is er nog altijd. Mocht dat weg zijn… Maar het is altijd leuker om te winnen of op het podium te staan, dat ga ik niet ontkennen.”