Kan Pogačar ooit meestrijden voor de zege in Parijs-Roubaix? Mathieu van der Poel geeft zijn visie

Zondag komt Parijs-Roubaix er aan. Mét Mathieu van der Poel, zonder Tadej Pogačar. Maar misschien zal het ooit in Roubaix wél het jaar van Pogačar worden?

De Sloveen heeft al enorme indruk gemaakt door het als groteronderenner ook zo goed te doen in de klassiekers. Na zijn verkenning van de kasseien in Noord-Frankrijk met het oog op de kasseienrit in de Tour liet Pogačar verstaan dat hij ooit zeker eens wil deelnemen aan Parijs-Roubaix.

Ronde van Vlaanderen ligt Pogačar beter dan Roubaix

Heeft Pogačar het in zich om ooit Parijs-Roubaix op zijn palmares te zetten? "Ik denk dat hij daar wel toe in staat is, maar de Ronde van Vlaanderen ligt hem beter", aldus Mathieu van der Poel. "Omdat het in de Ronde van Vlaanderen meer bergop gaat."

Dat is in de Helleklassieker wel anders. Kasseistroken genoeg, maar geen hellingen als de Oude Kwaremont of de Paterberg. "Parijs-Roubaix is volledig vlak, maar het is zeker mogelijk dat hij daar meedoet voor de overwinning."