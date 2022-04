Wout van Aert gaat zich schikken in dienende rol, maar ...: "Daar hoop ik op"

Wout van Aert is gespot in Frankrijk, voor een verkenning van Parijs-Roubaix. En dus kreeg hij ook de nodige vragen voorgeschoteld - hoe kan het ook anders?

Jumbo-Visma ging Parijs-Roubaix donderdag al een keertje verkennen, maar vrijdag was ook Wout van Aert present.

"Ik heb zeker nog niet het niveau van vlak voor de Ronde van Vlaanderen, maar ik ben blij dat ik weer kan koersen", aldus van Aert in een gesprek met zijn team.

Ver raken in dienende rol

"Normaal gezien ben ik de echte kopman. Ik hoop vooral dat ik ergens in de finale kan geraken en ik dan ondersteunend kan zijn voor Christophe (Laporte), Nathan (Van Hooydonck) of Mike (Teunissen)."

"Uiteraard hoop ik niet vanaf het begin op kop te moeten rijden, omdat ik me zo slecht voel. Het is ook een koers die je nooit kunt voorspellen. Zelfs in een dienende rol zijn er al veel jongens ver geraakt. Daar hoop ik stiekem ook op."