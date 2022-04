Droom spat uiteen voor Marianne Vos: Nederlandse heeft corona en kan Parijs-Roubaix dan toch niet rijden

Een domper van jewelste voor Marianne Vos. Geen Parijs-Roubaix voor haar vanwege corona. Vos heeft positief getest op Covid-19.

Marianne Vos werd bij de kanshebsters gerekend voor winst in Parijs-Roubaix, zeker omdat ze zich er zo op had toegelegd. Ze sloeg zelfs de Amstel Gold Race - een koers die ze nochtans vorig jaar gewonnen had - over om in Parijs-Roubaix sterk voor de dag te komen.

Al dat voorbereidende werk valt nu in het water. "De teleurstelling is enorm", zegt de Nederlandse op de site van haar ploeg Jumbo-Visma. "Ik heb uitgekeken naar deze wedstrijd. Toen ik vanmorgen positief testte, stortte de wereld even in. Maar ik sta achter het beleid van de ploeg. Je moet met je gezondheid geen risico’s nemen. Ik ga naar huis, ik neem rust en ik hoop dat ik me goed blijf voelen."

🇫🇷 #ParisRoubaix



Geen @marianne_vos in Parijs-Roubaix. "De teleurstelling is enorm. Ik heb uitgekeken naar deze wedstrijd." — Team Jumbo-Visma Women (@JumboVismaWomen) April 16, 2022

Dat is voorlopig wel het geval, want Vos heeft geen klachten. Des te jammer om dan zo'n belangrijke wedstrijd te moeten missen. Het is niet anders: twee testen leverden een positief resultaat op. Een favoriete minder dus voor de tweede editie bij de vrouwen.